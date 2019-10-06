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Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet"

Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet" Ulaşımdan, nakliyeye birçok şey için kullanılıyor Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyorKİLİS - Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, motosiklete aile boyu biniyorlar.

06.10.2019 11:59
Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet"
Ulaşımdan, nakliyeye birçok şey için kullanılıyor
Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor
KİLİS - Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, motosiklete aile boyu biniyorlar.
Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52'si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyorlar. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Kilislilerin vazgeçilmezi:

Motosiklet, Kilis, Genel

Kaynak: İHA

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