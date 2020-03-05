Kilit Filmi

Yönetmen
koltuğunda Adil Oğuz Valzade'nin oturduğu film
in başrollerinde Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan ve Asuman Dabak gibi oyuncular yer alıyorlar.Yönetmen:
Adil Oğuz ValizadeOyuncular:
Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Asuman DabakFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
KilitYapımcı Firma:
Dark Town PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Kilit Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.