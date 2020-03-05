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Kilit Filmi

Kilit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kilit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58Kilit Filmi
koltuğunda Adil Oğuz Valzade'nin oturduğu film in başrollerinde Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan ve Asuman Dabak gibi oyuncular yer alıyorlar.


Yönetmen: Adil Oğuz Valizade
Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Asuman Dabak
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kilit
Yapımcı Firma: Dark Town Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Mert Fırat, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:51:20