Haberler » Güncel » 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı - Haber

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

01.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:48
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan 'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında sabah saatlerinde denetime başladı.
Özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ve yük araçlarını denetleyen ekipler, kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza uyguladı.
Kış lastiği uygulamasından memnun olduklarını dile getiren sürücüler, denetimler için polis ekiplerine teşekkür etti.
Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında kış lastiği kullanılmasını önerdi.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:57 Kanuna aykırı avlanmış 20 ton su ürününe el konuldu
13:02 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
13:01 Çanakkale'den Üsküp'e "kardeşlik köprüsü"
13:01 Zeytinburnu'nda 6 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı
12:55 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi
1.12.2019 13:03:24