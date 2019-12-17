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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor.

17.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:46
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'de yoğun sis etkili oluyor.
Sabahtan itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- , Kırıkkale- ve Kırıkkale- kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekliyor.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
Sürücü Duran Bağrıaçık, yollarda yoğun sis olduğunu, bazı yerlerde görüş mesafesinin çok düştüğünü söyledi.

Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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