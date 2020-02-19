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Kilit soruşturmada 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Rize'de iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 20 kişilik FETÖ üyesinden 2 kişi itirafçı oldu.

19.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:23Kilit soruşturmada 2 FETÖ'cü itirafçı oldu
'de iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 20 kişilik FETÖ üyesinden 2 kişi itirafçı oldu.

Alınan bilgilere göre; eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheliden 20 si yakalanmıştı. Zanlılardan 5'inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışına firar ettiği saptanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları süren şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Altuğ Verdi, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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