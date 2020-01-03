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Kilitlenen otomobilde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Düzce'de kilitlenen otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

03.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:01
'de kilitlenen otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ailesiyle alışverişten dönen 2 yaşındaki Yiğit Ahmet G, Çay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde anne ve babası eşyaları almak için arabadan indiği sırada kumandaya basarak kapıları kilitledi.
Aile, kapıları açma çabası yetersiz kalınca itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir yandan küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan aracın camlarını açmak için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin de çalışması netice vermeyince çağrılan çilingirin yardımıyla 45 dakika sonra çocuk araçtan çıkarılabildi.
Çalışmalar sırasında ağlayan çocuğa sakinleşmesi için ailesi ve ekiplerce cep telefonundan çizgi filim izletildi. Yiğit Ahmet'in de çalışma sırasında çevredekileri şaşkınlıkla izlediği görüldü.
Kilitlenen otomobilde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

İtfaiye, Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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