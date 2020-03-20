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Kilitli cami önünde namaz kılarken gözyaşlarını tutamadılar

Kilitli cami önünde namaz kılarken gözyaşlarını tutamadılar Cuma namazı için cami önüne gelen bir grup vatandaş kapı önünde namaz kılarken, bazıları gözyaşı döktü Emniyet ekipleri vatandaşlara 'Cemaat halinde namaz kılmayın' uyarısında bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye çapında...

20.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:32
Kilitli cami önünde namaz kılarken gözyaşlarını tutamadılar
Cuma namazı için cami önüne gelen bir grup vatandaş kapı önünde namaz kılarken, bazıları gözyaşı döktü
Emniyet ekipleri vatandaşlara ' Cemaat halinde namaz kılmayın' uyarısında bulundu
ESKİŞEHİR - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye çapında camiler Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ibadetlere kapatılırken, Eskişehir'de Cuma namazı vakti cami önünde toplanan ve kapalı kapı önünde namaz kılan bazı vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke virüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartırken, Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında tüm ibadethaneler bir süreliğine cemaate kapatıldı. Eskişehir'de ise Cuma namazını Odunpazarı'nda bulunan Reşadiye Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar caminin kapalı olması sebebiyle kapı önünde ibadetlerini yerine getirdi.
Gözyaşlarını tutamadılar
Cuma namazını camiye gelerek kılmak isteyen bazı vatandaşlar caminin kapalı olması sonucu geri dönerken bazıları ise cami kapısının önünde ibadetlerini yerine getirdi. Kısa sürede cami önünde bazı vatandaşlar küçük gruplar halinde cemaatle, bazıları ise bireysel olarak namazlarını kıldı. Bazı vatandaşların maske taktıkları gözlenirken, namaz sırasında Korona virüs sonucu ibadethanelerin kapanmasına duygulanan birkaç kişi ise gözyaşlarını tutamadı.
Emniyet ekiplerinden 'Cemaat halinde namaz kılmayın' uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında cemaat halinde namaz kılınması bir süreliğine yasaklanmıştı. Eskişehir Reşadiye Camii önünde de cemaat halinde namaz kılınmasını önlemek amacıyla emniyet ekipleri teyakkuzda bulundu. Bir grup vatandaşın cemaat halinde namaz kılmaya başlaması sonucu ise emniyet ekipleri vatandaşları bireysel namaz kılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kilitli cami önünde namaz kılarken gözyaşlarını tutamadılar

Kaynak: İHA

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Kilitli cami önünde namaz kılarken gözyaşlarını tutamadılar
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Cemaat, Güncel

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