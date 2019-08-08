Kilitli Kapı Filmi

Başrollerini Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh Kim'in paylaştığı Kore
yapımı gerilim film
i Kilitli Kapı'nın yönetmen koltuğunda Kwon Lee otururken senaryosunu Kwon Lee ile birlikte Park Jung-Hee kaleme alıyor. Yönetmen:
Kwon LeeSenaryo:
Kwon Lee, Park Jung-Hee, Alberto MariniOyuncular:
Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh KimFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
Do-eo-lak/ Door LockYapımcı Firma:
Studio PieonaYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
Güney KoreOrijinal Dili:
KoreceFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.11.2019Kilitli Kapı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.