Killing Season Filmi

Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar. Yönetmen :
Mark Steven JohnsonSenaryo:
Evan DaughertyOyuncular:
Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph OliveiraFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Killing SeasonYapımcı Firma:
MedyavizyonYapım Yılı:
2013Yapım Ülkesi:
ABD, Belçika, BulgaristanOrijinal Dili:
İngilizce, SırpçaFilmin Süresi:
91 dk.Dağıtıcı Firma:
MedyavizyonVizyon Tarihi:
01.01.2070 Killing Season Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.