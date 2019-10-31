Haberler » Sinema » Killing Season Filmi

Killing Season Filmi

Killing Season filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Killing Season filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.10.2019 09:57Killing Season Filmi
Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar.


Yönetmen :Mark Steven Johnson
Senaryo:Evan Daugherty
Oyuncular:Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph Oliveira
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:Killing Season
Yapımcı Firma:Medyavizyon
Yapım Yılı:2013
Yapım Ülkesi:ABD, Belçika, Bulgaristan
Orijinal Dili:İngilizce, Sırpça
Filmin Süresi:91 dk.
Dağıtıcı Firma:Medyavizyon
Vizyon Tarihi:01.01.2070

Killing Season Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Robert De Niro, Evan Daugherty, John Travolta, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
12:57 Küçük Yabancı Filmi
09:57 Killing Season Filmi
06:45 31 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 31 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 31 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 31 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 31 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
31.10.2019 13:02:42