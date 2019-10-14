Kilo aldığı için kendisini poğaçaya benzeten Hanife, kilo vermeden fotoğraf paylaşmayacak

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline geldi. Gürdal, son günlerde aldığı kilolarla dikkat çekti. Takipçilerinin uyarısına bir süre kulak tıkayan Hanife, sonunda kilo aldığını kabul ederek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KİLOLUSUN" DİYE ELEŞTİRİLİYORDU

Katıldığı evlilik programında tesetürlü olan ve geçtiğimiz günlerde başörtüsünü çıkarmasıyla tepki çeken fenomen gelin adayı, bir eleştiriyi de kilolarından aldı.

"KİLO VERENE KADAR SON FOTOĞRAFIM"

Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını açıkladı. Paylaşımın altındaki bu notu gören takipçileri, Hanife'ye ilginç yorumlarla tepki gösterdi.