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Kilo aldığı için kendisini poğaçaya benzeten Hanife, kilo vermeden fotoğraf paylaşmayacak

Ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, aldığı kilolardan dolayı bir süre fotoğraf paylaşmayacağını söyledi. Kendisine poğaça benzetmesi yapan Gürdal, takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

14.10.2019 10:27

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline geldi. Gürdal, son günlerde aldığı kilolarla dikkat çekti. Takipçilerinin uyarısına bir süre kulak tıkayan Hanife, sonunda kilo aldığını kabul ederek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KİLOLUSUN" DİYE ELEŞTİRİLİYORDU

Katıldığı evlilik programında tesetürlü olan ve geçtiğimiz günlerde başörtüsünü çıkarmasıyla tepki çeken fenomen gelin adayı, bir eleştiriyi de kilolarından aldı.

"KİLO VERENE KADAR SON FOTOĞRAFIM"

Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını açıkladı. Paylaşımın altındaki bu notu gören takipçileri, Hanife'ye ilginç yorumlarla tepki gösterdi.

Kilo aldığı için kendisini poğaçaya benzeten Hanife, kilo vermeden fotoğraf paylaşmayacak

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

YORUMLAR(27)
MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:bay Putin Trump ın twitlerini okumuyormuş, Trump osursa türkiyede ne demek istediğine dair kriz masaları kurulur, dil bilimciler toplanır, ekonomimiz de 20 yıl öncesine oranla yüzde 88 oranında artış gösterirken geçtiğimiz aya oranla yüzde 3 daralmaya gider. Haklısın dostum bu haberle ne alaka ikisi arasında bağ kurmaya çalışarak yıpratma beynini orası yoruma kapalıydı. . .
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ZİYAA:Üstte yapılan yoruma çok güldüm doğrusu, ''Poğoça degil dana gibi'':-)
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BOŞ HABER:BOŞ YORUMLAR...
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HAKAN:Şöyle güzel karıyı eş alda kapalı tut 3-5 bin yıl önceki adetlerle yaşıyoruz yada zorlanıyoruz öyle yaşamaya.
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ADIMI FERİHA KOYDUM:halk merak ediyo diye basın takip edip haber yapıyo halkda haber yapıldığı için okuyo halk okuyo diye basın haber yapıyo kısır döngüden çıkmamız lazım :)
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BAŞBUĞ NİHAL ATSIZ:arap gibi gezmektense şişman gezmek iyidir
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DENİZDERİN GÜL:şişman bibaşkaolur haklısın bakımlıolursa tabi
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SMMM:BEYİNSİZ GEZMEKTENSE ÖLMEYİ TERCİH ET BENCE
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MEHMET ÇALIK TOZBEY:Arap derken neyi kast ettiniz anlamadım!Şayet örtünmekten söz ediyorsan, örtünmek bir kadının ziynetidir bilesin. . .
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ZİYAA:İnşallah kilo veremezsin de bir daha seni göremeyiz.
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