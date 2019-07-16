16.07.2019 17:03
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Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi

Yaz aylarının başında bikinili görüntülenen ancak kilo aldığı için eleştirilen Aleyna Tilki, havuz başında çekildiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMIYLA KİLO ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, Instagram hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile kilo aldığı haberlerine bu şekilde cevap verdi.

"MİNİK CİVCİV"

"Fazla kilolusun" eleştirilerinden başı ağrıyan genç şarkıcının detoksa başladığı öğrenildi. Takipçileri sarı bikinisiyle yaptığı paylaşımında Tilki için "Minik Civciv" benzetmesi yaptı.

Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi
Magazin

YORUMLAR (29)
ÇOK ŞİŞMANMIŞ: Kimse almaz bunu şimdi. Neyse gelsin ben alayım bari.
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TAZE GÜZELLERDEN: Yumurta da tazeyken sarısı bu renktedir. Limon gibi taze.
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O MAYOYLA DENİZE GİRDİ DİYELİM: Dibe çekmez mi. Hadi onu geçtik balıklar üşüşmez mi.
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YBAZ YOBZ: KEDİCİKLERE BENZEMİŞ. ADNAN OKTAR KEDİCİĞİ SANDIM.
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NURETTIN: 50 yaşında benı işe çıkarmayınlaaaaaaaaaaaaaa
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ANİL: Abazalar kuduruyordur
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ERKEK: sen dövdürdünmü?
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ASLI: ÇOK GÜZELSİN BEBEĞİM ARAP HAYRANI GERİCİ YOBAZLAR ÇATLASIN.
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ASLIEFENDİİİİİİİİİİİİİ: ARAP ATI GİBİ SALLAR BAŞINI. NE SÖYLEDİM. YIKTIN HİLAL KAŞINI VAY. VAY. SÜRMELİM VAY. VAY Kİ VAY. ASLI VAY. NEYSE ETRAFI SİL SÜPÜR SONRADA FASULYE AYIKLA AKŞAMA MİSAFİR VAR. . ARAP GELECEK. .
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KUZEYİN UŞAĞI: yazık seni bu hallere getirenlere. hala çocuksun ve öyle kalacaksın. .
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