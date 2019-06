Kilo almanızın sebebi eksik dişiniz!

Dt. Pertev Kökdemir ''Eksik dişlerin, hem sağlığınızı hem de sosyal hayatınızı etkileyecek sonuçlara sebep olabileceğini, bu kişilerin çiğneme zorluğu çekebileceğini ve beslenme ?alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyerek kilo alınmasına neden olabileceğini'' söyledi.

Eksik diş, komşu dişlerin devrilmesine, bozulmasına, karşı dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır. Bu sebeplerden çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı ve kilitlenmeler oluşabilir.

Dt. Kökdemir, diş eksikliği, beslenme alışkanlıklarını etkilediğinden besinlerin iyi çiğnenmeden yutulmasına, daha hızlı yemek yenilmesine dolayısıyla kilo alımına neden olabilir. Ayrıca iyi çiğnenmeyen besinlerin bazı mide hastalıklarına da sebep olabilir dedi.

EKSİK DİŞ SİZİ OLDUĞUNUZDAN DAHA YAŞLI GÖSTEREBİLİR!

Kişinin öncelikle gülüşünü bozarak öz güveninin azalmasına sebep olan eksik dişlerin ayrıca dudak ve yanakların çökmesine, kırışmasına ve yüzün daha yaşlı ve zayıf bir görüntü almasına neden olur. ''Eksik dişlerin sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebileceğini söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, ağızında hiç dişi olmayan hastaların kişiye özel planlanan ''All on Four ve İmplant Uygulamaları'' ile yeni bir gülüşe sahip olabileceklerini paylaştı.

Kaynak: Bültenler