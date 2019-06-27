27.06.2019 10:33
Haberler » Güncel » Haber

Kilo kontrolüne dikkat

Kilo kontrolüne dikkat

Prof. Dr. Banu Çaycı önderliğinde gerçekleşecek sohbette popüler diyet programları ve doğru bilinen yanlışlar konuklar ile paylaşılacak.

Kilo kontrolünde doğru bilinen yanlışlar bu seminerde.

Sports International Bilkent şubesi yazın formda kalmanın sırlarını paylaşıyor. Diyetisyen olarak konuk olacak uzmanlar eşliğinde gerçekleşecek söyleşide Gurbet Ünal Özen, Seda Süer de konuklar ile bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Tamamlayıcı Tıp, sağlıklı beslenme, egzersiz, obezite ve medikal estetik konularında ki deneyimini paylaşacak olan Banu Çaycı, "Sağlıklı Yaşa, Genç Kal" mottosu ile çıktığı yolculuğunu Sports International Bilkent şubesi açık havuzunda gerçekleşecek etkinlikte paylaşacak.

Kaynak: Bültenler
Diyetisyen , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:05 Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı
11:05 Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi
11:05 FETÖ'nün "polis okulu abisine" hapis cezası
11:04 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret
11:04 Sözde "sıkıyönetim emirlerini" iletme talimatını vermiş
11:04 Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
11:03 Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı