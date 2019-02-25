Kilo Vermede Yeni Besin Desteği!

Bilinen en yüksek kafein oranına sahip olan guarana, çok yakın bir tarihe kadar ilaçların içinde bulunan bir etken maddeler arasında en popüler olanlarından biriydi ancak günümüz bilim dünyasının yeni keşifleriyle guarananın kullanım alanı da genişleyerek onu günlük besin desteklerinden biri haline getirdi. Bu sayede guarana, kozmetik ve ilaç sektörü haricinde, metabolizma hızlandıran ve detoks etkisi yaratan faydalarıyla kişilerin diyetlerinde de yer alan ürünlerden biri halini aldı.

Brezilya'da yetişen guarana, aslında birçok alkolsüz enerji içeceğin, kahvelerin ve zayıflamaya yardımcı ürünlerin neredeyse temel içeriklerinden biri. Uzun yıllar boyunca ilaç sektöründe pek çok alanda kullanılan guarana ile enerjiniz yükseliyor, metabolizmanız canlanıyor, karaciğer detoksuna destek verebiliyorsunuz. Özellikle, içerdiği yüksek orandaki kafeinle zihinsel performansınızı olumlu etkilediği de, guarana hakkında bilinen gerçeklerden sadece birkaçı.

Diyetisyen Merve Altay, "Yapılan klinik çalışmalar guarana tüketiminin içeriğindeki metilksantin sayesinde lipid metabolizmasında değişikliğe sebep olduğunu göstermiştir ki lipit metabolizmasındaki değişiklik doğrudan yağ yakma sürecini arttıran bir durumdur" diyor ve ekliyor "Guarana'nın günlük önerilen dozlarda kullanılması, kişilerde pek çok olumlu etkiyi bir arada sunuyor. Örneğin, yapılan araştırmalar içerdiği kafein miktarı nedeniyle guarananın karaciğer koruyucu etkilerini de ortaya koymuştur. Diğer yandan bu meyve tohumu, bilişsel fonksiyonları iyileştirme, yorgunluk ve depresyon belirtilerini azaltmada kayda değer faydalar yaratmıştır. Kişilerin genel sağlık durumları da göz önüne alınarak günlük besin destekleri arasında guarananın da yer alması pek çok açıdan komplike bir fayda yaratılmasını sağlayabilir" diyor.

Bir gramında elli miligram kafein içeren guarana, dikkat edilmesi gereken birtakım kriterleri de beraberinde getiriyor. Her ne kadar sağladığı faydalar bu bitki açısından büyük bir heyecan yaratıyor olsa dahi, özellikle hipertansiyonu olan kişiler guarana kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalılar.

Guarana Hakkında Bilmemiz Gereken 10 Şey

Kafein gibi merkezi sinir sitemini uyarır.

Polifenol içeriği yüksek olan guarana antioksidan ve antibakteriyel etki gösterir.

Bilişsel etkinliği iyileştirir ve kilo dengelemeyi destekler.

Sinir sistemi, solunum sistemi, kalp ve damar sistemi dahil olmak üzere birçok fizyolojik etkiyi kendinde barındırır

Ödem atıcı etkisi vardır.

Yağ yakımını uyarır ve vücutta yağ birikimini önler.

Yorgunluğu azaltır ve enerjinin artmasını sağlar.

İştah mekanizmasının ve ruh halinin düzelmesine destek verir.

Kalp damar hastalıkları üzerinde etkili olan guarana, özellikle trigliserid düşmesine yardımcı olur.

Oksidatif stresi azaltır ve antienflamatuar etkisiyle vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.

Kaynak: Bültenler