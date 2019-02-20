Kilo Vermekte Zorluk Yaşayanlar Dikkat!

"Mucize Bilinçaltını Yönet" kitabının yazarı terapist ve bilinçaltı şartlandırma uzmanı Adil Maviş, 713 kişi üzerine yaptığı araştırmaya dayanarak kilo vermeye bünyenin direnç geliştirebileceğini ve bu direncin temelinde zihnin düşünce aşamasında kilo vermek için gereğinden fazla düşünerek kendini kilitlediğini ve bunun da kilo vermeyi zorlaştırdığını tespit etti.

Yapılan diyetlerin sağlıklı beslenme ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için yapılması gerektiğini kilo verme düşüncesi ile yapıldığında zihnin kiloyu vermeye direndiğini ve bunun olumsuz sonuçlarının kaygı bozukluğu, yetersizlik ve başarısızlık duygusu, güvensizlik ve değersizlik inancıyla sonuçlandığını söyledi.

Kilo Problemi Hipnoterapi ile Çözülür

Kilo almanın da verememenin de bilinçaltındaki negatif altyapıların sebep olduğunu dile getiren uzman Adil Maviş, günümüzde bu soruna hipnoterapi yöntemlerinden yararlanarak rahatlıkla müdahale edilebildiğinin altını çizdi. Maviş, "Bilinçaltı düzene koyulmadan kilo sorunlarının önüne geçebilmek oldukça güçtür. Bilinçaltında kilo probleminin üstesinden gelebilmek için yeme dürtülerinin kodlandığı bilinçaltı şartlanmışlıkların değiştirilmesi gerekir. Kişi ihtiyacından fazla kalori alıyorsapsikolojik ve duygusal nedenleri olabileceği göz ardı edilmemelidir. Öncelikle bu nedenleri tespit edip onları ortadan kaldırmalıyız. Hipnoz yöntemi bir şartlandırma aracı olarak zihnin arka bahçesi olan bilinçaltına iniliyor ve yeme dürtüsüne neden olan mekanizmayı bir tür resetliyor. Siz bunu yapmadan kısıtlamaya ve zorlamaya dayalı bir yeme programı uygularsanız kişinin zihni konfor ve özgürlük alanına bir saldırı olarak kabul edecek ve kendini koruma içgüdüsü ile bir tür bünyede iç savaş başlayacaktır" diye konuştu.

Yemek Sorunlardan Kaçış Olarak Görülüyor

Psikolojik sorunlar sonucunda yemek yeme isteğinin oldukça fazlalaştığına dikkat çeken Adil Maviş, sözlerine şöyle devam etti, "Yemek yeme alışkanlığı sorunlardan kaçış olarak görülüyor. Kişilerin ruh sağlığında bozulmalar olması kilo almayı da beraberinde getiriyor. Bunun dışında Stres, alışkanlıklar, inançlar, korkular ve öğrenilmiş çaresizlik gibi etmenler de kilo almanın başlıca sebepleri olabiliyor. Fiziksel rahatsızlıklar da kilo almayı etkileyebiliyor. İster psikolojik ister fiziksel nedenler olsun bilinçaltına yerleşmiş ve kilo aldıran sorunları deşifre edip ancak zihninizin negatif şartlanmalarını bozup yeniden programlayarak kalıcı bir şekilde düzene koyabilirsiniz. Üstelik bunun için ameliyat olmanıza, zorlayıcı diyetler yapmanıza ve bünyeye farklı etkileri olabilecek ilaç ve takviyelere ihtiyacınız da olmayacak"

Hipnoterapi Nasıl Bir Çözüm Sağlıyor?

ABD'de 1956 yılından beri tedavi aracı olarak kabul edilen hipnoterapi Türkiye'de tamamlayıcı Tıp kapsamında bazı üniversite hastanelerinde hipnoz poliklinikleri açılarak uygulanmaya başladı. Ayrıca bu alanda bağımsız çalışan pek çok terapist halen Türkiye'nin pek çok ilinde hizmet verebiliyor. Adil Maviş, "Çözümleri tespit ederken zihnin uyanık halinden farklı bir alanı daha olduğunu önce kişileri bilinçlendirerek hazırlıyoruz sonra kişilere kendi bilinçaltı ile nasıl çalışabileceğini öğretiyoruz. Kısa süre içinde kişi bildiği ama hayata geçiremediği konularda verdiği kararları içgüdüsel olarak uygulayabilecek duruma geliyor. Kişiye 'ekmek tüketme, şekeri kes, yeme miktarını azalt, spor yap' gibi komutlar vermek artık işe yaramıyor. Sorun bilgide değil bilgilerin uygulanabilmesinde ve uygulayamayan kişi bir süre sonra umudunu yitiriyor kendisinde bir sorun olduğunu düşünmeye ve yaptıkları kadar yapacakları da işe yaramayacak duygusuna kapılıyor. Alışkanlıkları değiştirmek gerçekten kolay değil kişinin bilinçaltında yer etmiş olan bu alışkanlıkların değiştirilmesi ve yerine yenilerinin kodlanması süresince kişinin aldığı psikolojik destek sadece kilo vermeye değil kişinin kendine güveninin gelmesi ve yaşam kalitesini arttırmak için adeta size yeni bir hayat sunuyor. Bu yöntem ile kişi kilo verirken aç kalmadığı gibi stres, öfke gibi duygularından arınmış bir şekilde amacına ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler