Kilogramı bin TL'den satılan Anzer Balı'nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70'i satıldı

RİZE (İHA) – Rize 'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'nın bu yıl ki üretiminin yüzde 70'inin satıldığı belirtildi.Satışı Eylül ayında başlayan ve bu yıl rekoltesi 2 bin 500 kilogram olarak açıklanan Anzer Balı'nın yüzde 70'i satıldı. İmparator balı olarak bilinen kilosu 1000 TL'den satılan Anzer Balı'na özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini fakat üretimi az olduğu için toptan satış yapamadıklarını dile getiren S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "Bu yıl genel itibariyle sezon normaldi. Çok fazla bal olmadı ama çok düşük bir rekolte de yoktu. Bu yıl balın daha erken biteceği kanaatindeyiz. Gerekli uyarıları yapmıştık. Anzer Balı talebinde bulunan müşterilerimizin siparişlerini şimdiden vermeleri kolaylık açısından daha iyi olacaktır. Son yıllarda ilimize Arap ülkelerinden gelen turistler Anzer balı noktasında taleplerde bulunuyorlar. Çünkü gelip Rizemizde bu damak tadını kendileri tatlılar. Buradan özellikle Arap ülkelerine son yıllarda epey bir bal gönderdik ama tabi bunları kilogram bazında. Zaten toptan bir bal satışımız yok çünkü balımız sınırlı miktarda. Bu nedenle ilk etapta tabii ki kendi ülkemizdeki insanlarımızı düşünmek zorundayız. Ürünümüzde zaten sınırlı olduğu için seneye yaydığımız da Eylül ayından Ağustos ayına kadar bitiyor. Anzer balını taktıktan sonra farklı bir damak tadı, farklı bir konusu ve farklı bir rehası var. Bu nedenle son yıllarda Arap turistlerin ülkemize gelmesi ile beraber balın kalitesini oradaki insanlara da ifade etmeleri ile talep anlamında oradan da bizlere arayan ve gelip buradan yaz sezonunda Anzer balı almaya çalışan Arap müşterilerimiz de çoğalmıştır" dedi.2019 yılında üretilen Anzer Balları'nın yüzde 70'inin satıldığını, ellerinde az miktarda bal kaldığının altını çizen Deniz "2019 yılında takriben 2 bin 500 Kilogram bal üretildi. Başlığımızı analize parça parça yolladık ve giden ballardan yüzde 80 civarında olumlu rapor geldi. Bunların satışları başladı ve satılıyor. 15 gün önce son tahlillerimizi Hacettepe Üniversitesi'ne göndermiştik, onlarında analizleri geldi. Şuan itibariyle onları da satışa çıkartmaya başladık. Şuana kadar balın yarısından çoğu satıldı. Sezon gelmeden balın biteceği kanaatindeyiz. Yüzde 30 civarında bir bal kaldı elimizde" ifadelerini kullandı."Anzer Balı Anzer Poleni ile tüketilmeli"Anzer Balı alanlara polen konusunda tavsiyede bulunan Başkan Deniz, daha iyi bir verim alına bilinmesi için 1 kilogram Anzer Balı'nın 200 gram polen ile tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Deniz "Anzer Balı'nı özel kılan aslında polenidir. Biz her zaman bizi arayan insanlara 'Bir yalanın eğer polen çeşitliliği iyi olursa o yalanın balı da kaliteli olur' diyoruz. Biz bizden Anzer Balı talebinde bulunanlara biz her zaman bal alıyorsalar yanında belli bir miktar da polen alsınlar. Çünkü polenin vitamin değeri çok yüksek. Eğer 1 kilogram bal alıyorlarsa 200 gram polen alınmasını tavsiye ediyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar 6 gram polenin içindeki mineraller bakımından 1 kasa elma ile eş değer olduğunu gösteriyor. Yani bala poleni katarsalar Anzer Yaylası'ndaki tüm çiçeklerden de faydalanmış olurlar. Yaylada arı bazı çiçeklerden polen bazı çiçeklerden bal alır. Balla beraber eğer polen kullanılırsa bu kez yaylanın bütün çiçeklerinden faydalanmış olur" diye konuştu.Polenin kilosu bin 200, propolis 4 bin liraKilosu 4 bin liradan satılan Anzer Propolisi'nin önemine de değinen Deniz "Anzer Yaylamızda rakımın yüksek olması sebebiyle propolis almaya başlamıştık. Her gecen yıl üretici babında önceki yıllara oranda daha fazla almış bulunmaktayız. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Yaylamızda propolis üretimi fazla oldu ancak, gelecek olan siparişe göre yeterli olmayabiliyor. Bir kilo bala 100 gram propolis katılması gerekiyor. Propolisin anti bakteriyel bir değeri var. İçerisinde birçok değerler var. Bizim önerimiz, bir kilo bala 100 gram kadar katı propolis katılmasıdır. 100 gram propolisin fiyatını 400 TL olarak belirledik. Polenin kilosu bala göre biraz daha pahalı. Bir kilo polenin fiyatını ise 1 bin 200 TL olarak belirledik. Bir kaşık polen ve bir kaşık polen kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Süte de katılabilir polen. Aynı zamanda bal ile beraber kullanılabilir. Akşam yemeğinden sonra bir tatlı kaşığı bal ile beraber kullanılabilir" şeklinde konuştu.Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balının kilogramı bu yıl bin liradan satışa sunulmuştu. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor. Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor. - RİZE