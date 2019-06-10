Kiloları da hayatları da 'yenilendi'

Kaynak: İHA

Tüp mide ameliyatı sonrası 82 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Cenk Arıkan ve kolon kanserini atlattıktan sonra tüp mide ameliyatı ile 40 kilo veren Yıldız Uluvardar'ın yolu, sosyal medyada kesişti. İzmir'de yaşayan ikili, "Yenilenmiş Hayatlar" Youtube kanalı ile tecrübelerini takipçileriyle paylaşıyor, insanları harekete geçiriyor.Hayatı boyunca kilo sorunu yaşayan 35 yaşındaki Cenk Arıkan, 2017 senesinde 160 kiloya ulaştı. Kilo nedeniyle pek çok sağlık sorunu da yaşayan Arıkan, 2017'nin nisan ayında tüp mide ameliyatı oldu, bir yılda 82 kilo vererek 78 kiloya düştü. Kilo verme sürecini sosyal medya hesabında paylaşan ve çok sayıda takipçisi bulunan Arıkan'ın yolu, Yıldız Uluvardar ile kesişti. Kolon kanserini atlatan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Uluvardar da, 2017'nin ekim ayında 106 kilo ile girdiği tüp mide ameliyatı sonrası bir yılda 40 kilo vererek 66 kiloya düştü. Arıkan ve Uluvardar, birlikte yönettikleri "Yenilenmiş Hayatlar" Youtube kanalı ile zayıflama sürecindeki tecrübelerini takipçileriyle paylaşıyor.160 kiloya çıkmıştıHayatı boyunca kilo vermeye çalıştığını ancak bir türlü başaramadığını belirten Arıkan, "Hayatım hep kilolu geçti. Sürekli kilo vermeye çalışıyordum. Verdiğim kiloları geri alıyordum. Artık 160 kiloya çıkmıştım. Kilo sağlığımı etkilemeye başlamıştı. Damar tıkanıklıkları yaşadım, uyku sorunları çekiyordum, ürik asidim yükseldi, gut tehlikesi geçirmek üzereydim. Ameliyata karşıydım ancak bir uzman beni ikna etti ve 3 hafta içerisinde doktorumu bularak ameliyat oldum" dedi.Youtube kanalı açtılarKilo vermeye başlayınca hayattan daha fazla zevk almaya başladığını söyleyen Arıkan, "İnsanın sağlığı yerine gelince mental rahatlama da geliyor. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz. 'Ben bunu yaşadıysam, başkası niye yaşamasın?' diye düşündüm. Obezite ile mücadele için sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladım. Sonra Yıldız ile yolumuz kesişti. Yenilenmiş Hayatlar isimi Youtube kanalımızı devreye soktuk ve bizim gibi pek çok konuda hayatını yenilemiş olan insanlarla paylaşımlar yapmaya başladık" diye konuştu.Meydan okuma projesi ile 4 milyon adımCenk Arıkan ayrıca 'meydan okuma' projesi de başlattı. Onlarca kişinin 7 gün boyunca attıkları adımları kendisine ilettiğini, karşılığında onlara küçük hediyeler verdiğini kaydeden Arıkan, "İnsanların harekete geçmesi için meydan okuma projesi başlattım. İnsanlar 7 günlük adım sayılarını bana ulaştırdılar. Şimdiye dek iki kez düzenledik. İlkinde 47 kişi 2 milyon bin 600 adım attı. İkincisinde dört ülkeden 68 kişi 4 milyon 850 bin adım attı. Şimdi o insanlar 'sayenizde yürüyoruz' diye mesaj atıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bizi izledikten sonra kilo vermeye karar veren ya da bizim aracılığımızla ailesini ameliyat olmak için ikna eden insanlardan güzel mesajlar alıyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi biz doktor ya da diyetisyen değiliz. Tecrübelerimizi insanlarla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı."Doktor, 'bu vücudu o kemiklerin taşıması mümkün değil' dedi"Geçmiş yıllarda kolon kanserini atlatan Yıldız Uluvardar da hikayesini şu sözlerle anlattı: "Karın ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede kolon kanseri olduğumu öğrendim. Acil bir operasyon geçirdim. Şu an bağırsağımın 30 santimi yok. 6 ay da kemoterapi süreci geçirdim. Çok şükür hastalığı atlattım. Kanser olmadan önce 90 kiloydum, kemoterapi sürecinde 110 kiloya ulaştım. Kendi çabalarımla biraz kilo veriyor, sonra geri alıyordum. Bir gün merdiven çıkarken dizlerim kilitlendi ve dizimi hissetmedim. Ertesi gün gittiğim doktor 'bu vücudu o kemiklerin taşıması mümkün değil, kilo vermen lazım' dedi. Ben gözlerimde yaşlarla hastaneden çıktım ve tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim.""İnsanlar tanıyamıyor"Kilo vermesiyle yandaş hastalıklarından da kurtulduğunu ifade eden Vardar, "Tansiyonum vardı, artık tansiyon ilacı içmiyorum. Uyku problemim ortadan kalktı. İnsülin direncim aşağıya indi. Gayet iyiyim. İnsanlar beni görünce tanıyamıyorlar. Sesimden tanıyınca 'Yıldız bu sen misin?' diyorlar. Yakın arkadaşlarım bile uzaktan beni tanımıyorlar. Çünkü kafalarında beni kilolu Yıldız olarak hatırlıyorlar. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de mağazada istediğim bedende kıyafet bulabilmek" dedi."Tecrübelerimizden faydalanarak yardımcı oluyoruz"Cenk Arıkan gibi kendisinin de sosyal medyadan zayıflama hikayesini aktardığını söyleyen Uluvardar, "Cenk ile Instagram üzerinden tanıştık. İkimiz de obezite ile mücadele etmiştik. İkimizin de sayfaları vardı. Sayfalarımızda kilo vermek isteyen insanlara yardımcı oluyoruz. Tanıştık ve birlikte yol almaya karar verdik. Bir kişiyi obeziteden kurtarabilsek ne mutlu, bir kişiyi yürütebilirsek ne mutlu. Biz diyetisyen ya da doktor değiliz. Sadece kendi tecrübelerimizden faydalanarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - İZMİR