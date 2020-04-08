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Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

08.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:00
Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir 'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir- Ankara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.

"Kilometrelerce araç kuyruğu"

Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.

Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Ankara, Araç, Güncel
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