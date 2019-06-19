19.06.2019 13:10
Haberler» Ekonomi» Haber

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

MARDİN'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.
Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi. Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.


- Mardin
Kaynak: DHA
Derik, Mehmet Nuri, Mardin, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:17 Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi
15:17 'Girişimci kadın'lara eğitimler başlıyor
15:17 Fundstrat/Lee: Libra Bitcoin için oldukça olumlu bir gelişme
15:16 'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi
15:16 En fazla kazandıran BES fonları
15:15 En fazla kaybettiren BES fonları
15:15 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar