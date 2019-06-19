19.06.2019 16:01
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Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Kamyonet dolusu domates kısa sürede tükendi.

Mardin'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

"KISA SÜREDE TÜKENİYOR"

Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi. Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar
Kaynak: DHA
Derik, Mehmet Nuri, Mardin, Ekonomi, Güncel

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