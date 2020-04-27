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Kilosu 1 TL olan soğan çiftçinin elinde kaldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, "Soğan fiyatları 2 ile 3 TL'den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL'ye düştü" dedi.

27.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:33
Kilosu 1 TL olan soğan çiftçinin elinde kaldı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, "Soğan fiyatları 2 ile 3 TL'den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL'ye düştü" dedi.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir otelde çiftçi ile tüccarlar bir araya gelerek soğanın fiyatının bir anda düşmesi hakkında görüştüler. Çiftçilerin sesi olan Mehmet Akın Doğan, "Bütün dünyayı etkisine alan korna virüs salgınından sonra ülkenizde tarımsal üretim devam etti. Yalnız yaş meyve sebze üretimi çok. Korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı şuan çiftçiler ve tüccarlar zor durumda" dedi.

Kamyon üstü soğan 1 TL

Nisan ayının ilk günlerinde Adana'da ve Reyhanlı'da soğan hasadı başladığını dile getiren Doğan, "Soğan fiyatları 2 ile 3 TL'den satışa sunuldu. Aradan bir hafta geçmeden soğan fiyatları bir anda aşağı çekildi. Şuan soğanın kilosu 1 TL, bunun en az 40 kuruş çuval maliyeti var. Kamyon üstü soğan şuan 1 TL" diye konuştu.

Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl soğan fiyatları çok düşük, ülkemize yetecek kadar soğan var ve soğan bol. Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü. Neden, lokantalar, yemekhaneler, otellerin çoğu kapalı olduğundan dolayı soğan tüketimi çok düşük." Dedi.

"Yurt dışına ihracatın açılmasını istiyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğanların çoğu tarlada, bakanlığımızdan bir an önce yurt dışına soğan ihracatının açılmasını bekliyoruz. Çiftçimiz ile tüccarımız şuan zor durumda, bakanlığımızın sesimizi duymasını bekliyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmez ise çiftçi ve tüccarın elinde kalacak. İhracat kapandığı için çiftçi ve tüccarımız çok zor durumda" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Akın, Yüreğir, Güncel, Haber
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