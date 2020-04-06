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Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor

Çanakkale'de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle büyük talep görüyor. Az miktarda bulunabilen ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, tezgahta yarım saat içinde tükenirken, satıcılar talebe yetişemiyor.

06.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:50
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor

Türkiye 'nin fauna ve flora bakımından zengin çeşitliliğe sahip, çok sayıda endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan köylerde yaşayanlar, bugünlerde kuzugöbeği mantarı toplayarak ev ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Özellikle Çanakkale'nin Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde çok sayıda vatandaş, yüksek fiyatı nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı toplayabilmek için gününü ormanlık alanlarda geçiriyor. Mart, nisan ve mayıs aylarında Kaz Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda az miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının, halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kilosu 130 liraya satılan kuzugöbeği mantarı büyük talep görüyor.

TEZGAHTA YARIM SAAT İÇİNDE SATILIYOR

Ayvacık ilçesinde 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, kilosu 130 lira olmasına rağmen kuzugöbeği mantarını tezgaha koyduktan sonra yarım saat içinde tükendiğini söyledi. Bu mantarın her bölgede yetişmediğini ifade eden Çelik, "Normal mantar gibi çıkar ama her bölgede olmaz. Bölgemizde çayır ve çamlık alanın bulunduğu yerlerde olur. Çok nadir bulunan bir mantar türüdür. Çok bulunmadığı için ürün elimize az geliyor. Talep çok, yetiştiremiyoruz. Şu an kuzugöbeği mantarı 120-130 TL arasında fiyatla alıcı buluyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok fazla" diye konuştu.

"DOĞAL ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞE SAHİP"

Kendisi de ormanda kuzugöbeği mantarı arayan Hilmi Çelik, "Bugün bayağı bir gezdim, 3-4 koruya girdim. Yeni yeni çıkmaya başladığı için yarım kilo kadar ancak bulabildim. Şu zaman daha fazla çıkmamış. Kuzugöbeği mantarı doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir bu mantarın. Bağışıklık sistemine faydası var. Ben bunu köylerden toplatıyorum. Şu an da istek çok. Dışarıdan da telefonla talep geliyor. Tezgaha koyduğum zaman 15-20 dakika içerisinde satıyorum. Çok faydalı bir şey. Bu mantarı kendim de topluyorum ve tüketiyorum. Çok faydalı. Yemeyenlere de yemesini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaz Dağları, Koronavirüs, Türkiye, Yaşam, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor - Ekonomi

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