20.06.2019 17:50
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Kilosu 150 dolara varan deniz patlıcanı ele geçirildi

Kilosu 150 dolara varan deniz patlıcanı ele geçirildi

Tekirdağ'da deniz polisi, kilosu 150 dolara kadar çıkabilen deniz patlıcanı ele geçirdi.

Tekirdağ'da deniz polisi, kilosu 150 dolara kadar çıkabilen deniz patlıcanı ele geçirdi. Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan şahıslara toplamda 11 bin 445 TL ceza kesildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık ile etkin mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri, NATO limanı açıklarında kaçak avcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda kaçak avlanmış çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Kaçak deniz patlıcanı avlayan 6 kişiye 9 bin 810 lira, iki tekneye de bin 635 lira ceza uygulanarak, tekneler 1 ay denizden men edildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları ise polis ekiplerince tekrar denize bırakıldı.

Kilosu 150 dolara kadar çıkabiliyor

Protein içeriği zengin olduğundan spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi diş eti rahatsızlıklarından yorgunluğa kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen deniz patlıcanının kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanının tekil bireyler tarafından toplanması ve yurt dışına satılması yasak. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

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