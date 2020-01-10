Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile Türk bayraklı balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşın yerinin tespit edildiğini açıkladı. Güncel Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)