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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı.

10.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:49Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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