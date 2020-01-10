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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

10.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:44
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.
Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

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Kaynak: AA


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