Haberler » Güncel » Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Haber

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.

10.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:00Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.
Sahil Güvenlik açıklaması
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı ifade edildi.
Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."
Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi
İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti.
TCG Alemdar Kurtarma Gemisi'nin özel ihtisaslı personeli ve gelişmiş sualtı cihazları ile yapılan aramada batan teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi.
Kayıp balıkçıların bulunması için dalgıçlar ve botlarla arama çalışmaları başlatıldı.
Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker, Kısırkaya açıklarına çekildi.
Arama çalışmalarına ara verildi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada kaybolan balıkçıları su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botların ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:35  Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı - Haber
21:34  Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Haber
21:34  Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
21:34  Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Haber
21:33  "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
10.01.2020 21:45:37