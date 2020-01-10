Haberler » Güncel » Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Haber

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:30Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.
Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  Kadıköy'de denizde ceset bulundu - Haber
10:57  KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber
10:52  Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum" - Haber
10:51  Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
10:51  Sokaklardaki sahipsiz hurda araçlar toplanıyor - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:07:38