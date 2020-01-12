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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan 3 balıkçıdan, henüz ulaşılamayan 2'si için gün boyu yapılan arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, arama faaliyetlerine yarın da devam edileceğini bildirdi.

12.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:16Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması
İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, bir tanker ile balıkçı teknesinin
çarpıştığı kaza sonrası kaybolan 3 balıkçıdan, henüz ulaşılamayan 2'si için gün boyu yapılan
arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, arama faaliyetlerine yarın da devam edileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen kazanın ardından henüz ulaşılamayan 2 balıkçı için bugün 08.00'den itibaren, Sahil Güvenlik
Komutanlığından 3 bot, dalış timi, helikopter, Kıyı Emniyet Genel
Müdürlüğünden bir bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar
Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edildiği belirtildi.
Gün boyu yapılan
çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, "Yarın 08.00'dan itibaren, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, dalış timi, helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bot ile
arama kurtarma faaliyetleri sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.
Arama faaliyetleri kapsamında dün, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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