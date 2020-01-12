Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, bir tanker ile balıkçı teknesininçarpıştığı kaza sonrası kaybolan 3 balıkçıdan, henüz ulaşılamayan 2'si için gün boyu yapılanarama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, arama faaliyetlerine yarın da devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen kazanın ardından henüz ulaşılamayan 2 balıkçı için bugün 08.00'den itibaren, Sahil GüvenlikKomutanlığından 3 bot, dalış timi, helikopter, Kıyı Emniyet GenelMüdürlüğünden bir bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG AlemdarGemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edildiği belirtildi.

Gün boyu yapılançalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, "Yarın 08.00'dan itibaren, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, dalış timi, helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bot ilearama kurtarma faaliyetleri sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Arama faaliyetleri kapsamında dün, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA