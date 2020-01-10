Haberler » Güncel » Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı - Haber

Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

KİLYOS açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı.

10.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:39Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

KİLYOS açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor." Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44  14 OCAK BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI DOLAYISIYLA GÖRME ENGELLİLER... - Haber
12:44  Brezilya'yı 2020'li yıllarda ne bekliyor? - Haber
12:44  TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü - Haber
12:43  Bakan Gül: Yargı hiç kimseden emir almaz - Haber
12:38  Osmaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:46:23