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Kilyos Sahili atıklardan temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen günlerde yaşanan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle kirlenen Kilyos Sahili'ni temizledi.

18.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:12Kilyos Sahili atıklardan temizlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen günlerde yaşanan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle kirlenen Kilyos Sahili'ni temizledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın şehir genelinde bıraktığı izler siliniyor.
İBB iştiraki İSTAÇ, bu kapsamda Kilyos'ta, fırtına nedeniyle karadan ve denizden sahile gelen atıkları tespit etti.
12 personel 2 ayrı ekibe ayrılarak 3 gün boyunca Kilyos plajlarını taradı. 4,5 kilometre uzunluğa ve 142 bin metrekarelik bir alana sahip sahil, atıklardan tamamen temizlendi.
Sahilden 450 poşet atık toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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