KİLYOS SAHİLİNDE SOSYAL MESAFELİ DENİZ KEYFİ -

Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)- KİLYOS Kısırkaya sahiline gelenler sosyal mesafe kuralına uydu, bazıları ise maskeyle güneşlendi.

06.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:01
(havadan görüntülerle)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK/ İstanbul, (DHA)- KİLYOS Kısırkaya sahiline gelenler sosyal mesafe kuralına uydu, bazıları ise maskeyle güneşlendi. Sahile gelenler havadan da görüntülendi.
Kısıtlamanın kalkmasının ardından ilk hafta sonunda İstanbulluların tercihi Kilyos Kısırkaya sahili oldu. Sahile gelenlerin büyük oranda sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Güneşlenenlerden bazıları maske taktı. Jandarma ekipleri gün boyu sahilde denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Denize giren ve top oynayan gençler doyasıya eğlendi.
Maskeyle güneşlenen Salih Arslan, 'Fazla kalabalık değil insanlar dikkat etmeye çalışıyor zaten, biz de dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.
İhsan Hekimoğlu ise, 'Bugün sezonu açtık, deniz çok güzel tertemiz, hiç yosun yok. Zaten dün de plaj temizlenmişti. Sadece çöp kutuları konulması lazım. İnsanlar bir şeyler tüketiyorlar. Sosyal mesafeye herkes dikkat ediyor, bilinçli. Zaten uymayanlar olduğu zamanda uyarılıyorlar, herkes rahatlıkla gelebilir. İnsanların güneşe çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu. Kadir Bektaş ise, 'Bizim için çok güzel oldu, memnunuz, deniz de güzeldi. Maskemiz de var, bire metre uzakta oturuyoruz. O kadar kalabalık da yok. Gayet güzel" şeklinde konuştu. KİLYOS SAHİLİNDE SOSYAL MESAFELİ DENİZ KEYFİ -

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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