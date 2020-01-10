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Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada

Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:11
Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balıkçıların gemiye çıkışı görülürken batan balıkçı teknesinin kaptanı Coşkun'un kendisini almaya gelen amcasına sarıldığı o anlar görülüyor.
Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu balıkçı teknesi batmıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü batan teknelerinin pervanelerine tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar ise geminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batan geminin kaptanı Fatih Coşkun, kurtarıldıktan sonra sırılsıklam bir şekilde kendilerini kurtaran gemiden battıklarına dair anons yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin kurtarılmasının ardından batan teknenin kaptanı Coşkun'un amcası tekneyle geliyor. Kazadan kurtarılan kaptan ve amcasının sarıldığı o anlar da görüntülere yansıyor. Öte yandan kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
(Volkan Kayalar/İHA)
Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada

Fatih, Güncel

Kaynak: İHA


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