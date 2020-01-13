Haberler » Güncel » Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları - Haber

Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:44Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına 4. gününde devam ediliyor.
Çalışmaların 4. gününde Sahil Güvenli Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 dalış timi 1 helikopter, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 bot ve 1 helikopter de kısa aralıklarla sorti yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12  Tekirdağ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
17:11  19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor - Haber
17:10  Bakan Selçuk: "Lütfen öz geçmişinizle çok fazla ilgilenmeyin" - Haber
17:10  Terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - DİYARBAKIR - Haber
17:10  Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:12:49