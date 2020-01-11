Haberler » Güncel » Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Haber

Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi

KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi kıyıya getirildi.

11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:56Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi

DHA - KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi kıyıya getirildi.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıçlar sabah saatlerinde çalışma başlattı. Dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar sırasında Türkmenistan uyruklu  Begench Ovliyaguliyyev'un cesedi bulundu.  Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metre derinde teknenin içinde bulunduğu öğrenildi. Kıyıya getirilen cesedi bir süre savcı inceledi.  Ovliyaguliyyev'un arkadaşları da inceleme yapıldığı sırada yanına geldi. Begench Ovliyaguliyyev'un cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü



Ali Coşkun, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:41  Bursa'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı - Haber
17:41  flash - Haber
17:41  flaş - Haber
17:41  Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Haber
17:40  Deprem anında çay servisine devam etti - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:43:40