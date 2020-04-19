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KİLYOS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİRENLER OLDU

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHASarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.

19.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:29
İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Sarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul 'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu. Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntüledi. KİLYOS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİRENLER OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
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