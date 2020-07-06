KİLYOS'TA ÜCRETLİ PLAJ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS'ta denize girmek isteyenler ücretsiz plaj bulamıyor.

06.07.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:29
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS'ta denize girmek isteyenler ücretsiz plaj bulamıyor. Bir günlüğüne denize girmek isteyenler otopark, şezlong ve şemsiye için yaklaşık 150 lira ücret ödemek zorunda kalıyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen İstanbullular Kilyos'a geliyor. Denize girmek için gelen vatandaşlar otopark ücretinden şezlong ve şemsiyeye kadar kullanacağı her şey için ücret ödemek zorunda kalıyor. DHA tarafından vatandaşların ücretli plaj tepkisinin gündeme getirilmesine rağmen bu uygulama halen devam ediyor. Fiyatlandırma ise işletmeden işletmeye farklılık gösteriyor. Hafta içi ortalama 40 ile 50 lira arasında olan plaj kullanımı, hafta sonu 80-100 lira arasında değişiyor.
20 LİRA OTOPARK ÜCRETİ
Ücretsiz plaj olmadığı için bir özel işletmeye ait plaja gelen Deniz Sarıkaş, şezlong ve şemsiye hizmeti almamasına rağmen ücret ödemek zorunda kaldığını belirterek, '20 lira araba için verdik. 25 lira da kişi başı ücret ödedik. 4 kişi geldik buraya her şeyimizi de kendimiz yanımızda getirdik. Halk plajı sonuçta ücret almaları lazım ama mecburen ücret ödedik. İstanbul'da ücretsiz gidilebilecek bir yer de yok. Olan yerler de kayalık girilmiyor. Her şeyi kendimiz getirmemize rağmen devletin kumuna denizine para ödüyoruz" dedi.
'BELEDİYENİN İŞLETTİĞİ YERLER DE ORTADA"
Bir başka ücretli plajda denize girmek için gelen Rabia Yılmaz da 'Yanlış buluyorum bu uygulamayı. Sonuçta halk plajı ve bir tek İstanbul'da böyle. Girerken 100 lira para ödedik. Bir günlük keyif bize bu ücrete mal oldu. Bence değişmeli kesinlikle insanlar gelemiyor" diye konuştu
Özel işletmeler tarafından ücret alınmasını doğru bulmayan Mümin Güler, belediye tarafından işletilen plajların ise temizlik ve hijyen konusunda iyi olmadığını mecburen özel işletmelere geldiğini ifade ederek, 'Girişte kişi başı 50 lira ücret ödedik. Halka açılması daha sağlıklı olur ama onun dezavantajları var. Belediyelerin işletmesi daha doğru ama belediyenin işlettiği yerler de ortada" dedi. KİLYOS’TA ÜCRETLİ PLAJ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››KİLYOS'TA ÜCRETLİ PLAJ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürpriz - Haber 17:11: Eritre ve Mısır liderlerinden iş birliği mesajı - Haber 17:10: Alaşehir'i fırtına, sağanak, dolunun ardından hortum vurdu - Haber 17:10: Azerbaycan'da son 24 saatte 513 korona virüs vakası tespit edildi - Haber 17:10: Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez - Haber 17:05: Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor - Spor 16:35: Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz - Haber 16:34: Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor - Haberler 16:33: Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? - Haber