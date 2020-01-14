Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı.

Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar sırasında 1 balıkçının daha cesedi, TCG Alemdar Gemisi derin su dalgıçlarınca 1,5 saatlik çalışma sonucu 77 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir balıkçının daha cesedine ulaşıldığı belirtilerek, "Kayıp balıkçılardan İ.D'nin naaşı çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kaybolan diğer balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA