Haberler » Güncel » Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor - Haber

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

12.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:44Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde kazanın meydana geldiği noktada kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.
Arama faaliyetleri kapsamında dün balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesine ulaşılmıştı.
Bugün devam eden arama çalışmalarda ise, kaybolan 2 balıkçıdan henüz bir alınamadı.
Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, önceki gün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30  Robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
16:30  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haber
16:30  Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı - Haber
16:29  Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Haber
16:28  Sazlıklar arasında mahsur kalan balıkları kasalarla avladılar - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
12.01.2020 16:31:43