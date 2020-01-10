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KİLYOS'TAN 7 KM AÇIKTA DHA MUHABİRİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılıyorElif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

10.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:25KİLYOS'TAN 7 KM AÇIKTA DHA MUHABİRİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılıyor

Elif YAVUZ - Harun UYANIK - DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor.

Bu arada kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker gemisiyle Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı gemisinin çarpışmaları neticesinde meydana gelen kaza sonrasında başlatılan aramakurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından 1 Helikopter,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2 Bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine

devam edilmektedir"

Görüntü Dökümü:

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-Açıklardaki çalışma

-Muhabir anonsu (Elif Yavuz)



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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