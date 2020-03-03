Kim Daha Mutlu Filmi

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Herkes mutlu olmak ister. Ama tarifini bilmez. Başka hayatlarda, internetteki “öykü”lerde mutluluğu arar durur. Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, az sonra nikah masasına oturacak kuzeni Şükran’a gıpta etmektedir. Şükran ise sahip olduklarının değil onda olmayanların sıkıntısını yaşamaktadır. Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip Aylin’in ise bambaşka bir derdi vardır. “Kim Daha Mutlu” bir düğün ve sonrasında yaşananlarla iç içe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesi.Hakan HaksunHakan HaksunSerenay Aktaş, Ecem Özkaya, Emre Kıvılcım, Ümit Erdim, Hasan DenizyaranKomediKim Daha Mutlu2019TürkiyeTürkçe95 dk.CGV Mars Dağıtım17.05.2019