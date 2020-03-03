Kim Daha Mutlu Filmi

Herkes mutlu olmak ister. Ama tarifini bilmez. Başka hayatlarda, internetteki “öykü”lerde mutluluğu arar durur. Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, az sonra nikah masasına oturacak kuzeni Şükran’a gıpta etmektedir. Şükran ise sahip olduklarının değil onda olmayanların sıkıntısını yaşamaktadır. Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip Aylin’in ise bambaşka bir derdi vardır. “Kim Daha Mutlu” bir düğün ve sonrasında yaşananlarla iç içe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesi. Yönetmen :
Hakan HaksunSenaryo:
Hakan HaksunOyuncular:
Serenay Aktaş, Ecem Özkaya, Emre Kıvılcım, Ümit Erdim, Hasan DenizyaranFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Kim Daha MutluYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
17.05.2019 Kim Daha Mutlu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.