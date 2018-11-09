Kim Demiş Ki Yapamayız" Projesi

09 Kasım 2018 Cuma 17:49



09 Kasım 2018 Cuma 17:49

Özel çocuklara yönelik toplumsal bilinci artırmak amacıyla hazırlanan "Kim demiş ki yapamayız" projesinde yer alan özel çocuklar Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.Vali Büyükakın kabulde, özel çocuklara yönelik toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan projede yer alan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Proje kapsamında çocukların geleneksel oyunlarda ve spor dallarında aktif olacaklarına vurgu yapan Büyükakın, "Özel çocuklarımız, sosyal ve kültürel ortamlarda kendi yaşıtları ile bir araya getirecek. Özel çocuklarımızın önündeki tek engel toplumsal önyargılar. Onlar engellere sahip değiller. Onları bizler engelliyoruz. Onlara yarattığımız engelleri, önyargıları kaldırırsak engelsizliklerine hepimiz tanık olacağız." dedi.Çocuklarla yakından ilgilenen Büyükakın birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.