Kim hayali arkadaş olarak böyle bir ejderha istemez ki?

Can Çocuk Yayınları'nın İlk Okuma Kitapları dizisinin en sevilen kahramanlarından Giampi ve hayali arkadaşı Lumpi Lumpi'nin maceralarına bir yenisi daha eklendi!

Giampi odasında tüylü bir canavar olduğundan emindi. Sakın bu canavar annesinin az önce okuduğu masalla ilgili olmasın! Öyle ya da böyle, Giampi korkusunu yenmek için hayali arkadaşı Lumpi Lumpi ile yeni bir maceraya atıldı. Derken bir prensesle karşılaştılar. Prensesin adı Güzel'di. Fakat iki arkadaşın başına gelenler pek de güzel olmadı. Çünkü prenses, Lumpi Lumpi'yi öperse onun bir prense dönüşeceğine ikna olmuştu bir kere...

Silvia Roncaglia'nın kaleme aldığı, "Lumpi Lumpi/ Arkadaşım Ejderha" serisi, kitaplarla yeni yeni tanışan macera tutkunu okurları, hayali bir karakterin önderliğinde masaldan masala gezdiriyor.

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O an, etrafa alevlerle ışık kıvılcımları püskürten minik, mavi bir ejderha yanı başında belirdi.

'Beni mi çağırdın Kaptan?' diye sordu Lumpi Lumpi. Giampi'nin kişisel ejderhası, gerçekten Giampi'yi

anında sakinleştirme gücüne gerektiğinde ortaya çıkabilen hayali arkadaşıydı.

'Evet, bir arkadaş istedim,' diyen Giampi ona sıkıca sarıldı.

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Silvia Roncaglia İtalya'da doğdu. Uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra çocuk dergilerinde yayın yönetmenliği ve editörlük yaptı. Farklı yazın türlerinde kırktan fazla eseri bulunuyor. Okullarda, kütüphanelerde çocuklarla ve gençlerle yaratıcı okuma etkinlikleri yapıyor. 2006'da, İtalya'nın prestijli ödüllerinden "Bancarellino Ödülü"nü kazandı. Lumpi Lumpi Arkadaşım Ejderha adlı serisiyle Kral Patpat için Bir Lolipop ve Korsan Şişkobombiş adlı kitapları Can Çocuk Yayınları'ndan çıktı.