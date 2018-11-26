Kim'in "Barış Hediyesi" Köpek Gomi Yavruladı

Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un'un Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmek için Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jae-in
'e hediye ettiği köpeklerden dişi olanı yavruladı.
BBC'nin haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, resmi Twitter
hesabından, Kim'in hediyesi olan Pungsan av köpeği Gomi'nin doğurduğu 3 dişi ve 3 erkek yavrunun fotoğraflarını paylaştı.
Moon, köpeklerin gebelik süresinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirterek, "Gomi bize geldiğinde hamileymiş. Umarım Koreler arası ilişkiler de buna benzer." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim, Gomi ve erkek olan Songgang'ı "barış hediyesi" olarak Moon'a göndermişti.
Koreler arası yakınlaşma
Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan
'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
İki lider eylül ayında Pyongyang
'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.
Bildiride, ABD
'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı
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26 Kasım 2018 Pazartesi 13:02