Kim Jong Un'dan Yeni Ultramodern Silah Testi

Kuzey Kore
Lideri Kim Jong Un
, yeni geliştirilen ultramodern silahı test etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD
ile nükleer silahsızlanma müzakereleri devam ederken, yeni geliştirilen ultramodern silahı test etti. Kuzey Kore Merkez
Haber Ajansı (KCNA), silah veya testin ne zaman yapıldığı hakkında bilgi vermezken, silahın test edildiği bilgisi ABD ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına geldiği sırada duyuruldu.
KCNA tarafından yapılan açıklamada, Kim Jong Un'un silahı görünce çok heyecanlandığı, "Savunma bilimcileri ve mühimmat sanayi işçilerinin ülkenin savunma kapasitesini artırmak için yaptıkları bir başka harika iş" dediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump
ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Singapur
'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Taraflar arasında süren nükleer silahsızlanma görüşmeleri son dönemde durma noktasına gelmiş, bu arada Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti. - PYONGYANG
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