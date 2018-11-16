16 Kasım 2018, 13:03
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Kim Jong Un'dan Yeni Ultramodern Silah Testi

Kim Jong Un

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, yeni geliştirilen ultramodern silahı test etti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, yeni geliştirilen ultramodern silahı test etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ile nükleer silahsızlanma müzakereleri devam ederken, yeni geliştirilen ultramodern silahı test etti. Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), silah veya testin ne zaman yapıldığı hakkında bilgi vermezken, silahın test edildiği bilgisi ABD ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına geldiği sırada duyuruldu.

KCNA tarafından yapılan açıklamada, Kim Jong Un'un silahı görünce çok heyecanlandığı, "Savunma bilimcileri ve mühimmat sanayi işçilerinin ülkenin savunma kapasitesini artırmak için yaptıkları bir başka harika iş" dediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Taraflar arasında süren nükleer silahsızlanma görüşmeleri son dönemde durma noktasına gelmiş, bu arada Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti. - PYONGYANG Amerika Birleşik Devletleri,Kuzey Kore,Kim Jong Un
16 Kasım 2018 Cuma 13:03