Kim Jong-un'un öldürülen üvey kardeşinin CIA için çalıştığı iddiası

Kaynak: AA

Güney Koreli yetkililer, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantısı olduğu iddialarını doğrulayamadıklarını bildirdi.Güney Kore Birleşme Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Hizmeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı ve Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim'in, CIA muhbirliği yaptığı iddiasının resmi olarak doğrulanamadığı belirtildi.Yetkililer, üvey ağabey Kim'in suikast sonucu öldürüldüğü Malezya'ya CIA'deki bağlantısıyla görüşmeye gittiği iddialarının da henüz teyit edilemediğini vurguladı.Wall Street Journal gazetesinde dün yayınlanan haberde, Kim'in birkaç kez CIA yetkilileriyle görüştüğü ancak bağlantılarının tam olarak çözülemediği ifade edilmişti.İddialara ilişkin CIA yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmadı.Kim Jong-nam suikastıKuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.