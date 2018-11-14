Kim Kardashian'a Benzemek İsteyen Sevda Demirel Yüzünde Bandajla Geziyor

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian'a benzemek için ameliyat olan Sevda Demirel, Nişantaşı City's'te yüzünde bandajlı haliyle objektiflere yansıdı. Sevda Demirel, yıllar önce bir televizyon programında tokat attığı Hande Ataizi'yi kızdıracak açıklamalar yaptı.

"HANDE ATAİZİ'NİN HER PROJESİ YAYINDAN KALKIYOR"

Demirel, "Oynadığı her dizi ya da yaptığı işler yayından kalkıyor. Ama hâlâ kadını ekranda seyrediyoruz. Bu ülkede nasıl bir lobi, nasıl bir ilişki yumağı var?" dedi.

"BEN DE KULİS YAPACAĞIM"

Ataizi'yi sert bir şekilde eleştiren Sevda Demirel "Ben de yönetmenlerle, yapımcılarla sıkı fıkı olup, kulis mi yapayım bilemiyorum. Yıllardır biri de demiyor ki 'Gel Sevda, bu işte oyna!' Ben de artık kulis yapacağım" şeklinde konuştu.

KİM KARDASHİAN'A BENZEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Sevda Demirel, Kardashian'a benzemek için geçtiğimiz aylarda bıçak altına yatmıştı. Demirel, sıkı bir şekilde spor da yapıyor.