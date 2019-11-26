Haberler » Güncel » Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim - Haber

Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Kalçasıyla ün kazanan dünya starı Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı. Trump'ın "Yatarak poz verme" çağrısı üzerine Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:33

Yıllardır fiziğiyle uluslararası gündemini meşgul eden ve geniş kalçalarıyla fenomen olan Kim Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Dünya yıldızının bu kararı almasında en büyük pay ise Trump'ın, "Yatarak poz verme" çağrısı oldu.

TRUMP UYARDI

Geçtiğimiz haziran ayında, yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kardashian'ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump'ın önerileri etkili oldu.

Trump'ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

"ÖLENE KADAR PAYLAŞACAĞIM"

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" sözleriyle oldukça ses getirmişti.

Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Donald Trump, Magazin, Politika, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
SEZGİN TABAK:Dünya Ne Garip, Kadın Kıç''tan [POPO] Para kazanıyor üstelik Çirkin KIÇ [POPO]
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:BU TÜRK İSLAM DÜŞMANI ERMENİ YAHUDİSİ KARI. . SOYKIRIM DİYEN ET YIĞINI. . . AŞAĞILIK PİSLİĞİN LANETİN TEKİ. . . .
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
AYCAN:miğde bulandırıcı bir kadın
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
AYCAN:bu türk düşmanı ermenin neden haberini paylaşıyorsunuz bize bunun çıplaklığından kocası düşünsün iğrenç mahlukkkkkk
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
İNSAN.:İĞRENÇ
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
GOSJHİ:BU NEDİR ABİ YA AŞURE KAZANI GİBİ??????
Yayından Kaldır
14 4
Cevap yaz
CAN:ERMENI DESEYDIN
Yayından Kaldır
5 0
TÖVBE DE OLUM:Aşure nedir benzetecek başka bşy bulamadın mı ?
Yayından Kaldır
6 0
BU NEE:İğrenç
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, bir yıl önce kazandığı Sakharov Ödülü'nü teslim aldı
18:20 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19 Edirne'de yağmur etkili oldu
18:19 Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
18:18 Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
26.11.2019 18:23:05