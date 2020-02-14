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Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Kardashian'ın bu paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

14.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:22

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

hesabında 160 milyon takipçisi bulunan 39 yaşındaki güzel, derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kardashian'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 360 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

OSCAR TÖRENİNDE GİYDİĞİ ELBİSEYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Kim Kardashian Oscar ödül töreninde giydiği elbisesiyle büyük beğeni topladı. Elbise, ABD'de ve 18 ülkede çıkan aylık moda dergisi Vogue tarafından gecenin en güzel elbiselerinden biri seçildi.

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Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
OHA:eski devirde iz bırakmak için imparatorlar padişahlar krallar ne fetihler ülkeler alıyordu. shakespeare mozart galilei piri reis vb. şimdi biz hangi devirdeyiz arkadaş kıçıyla orasını burasını açan ünlü oluyo.
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ŞAKİR:Silikon torbası yine haber olmuş kardashian kardeşler baya baydı...Mine tugay haberi yok mu??
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SAKARYALI HATUN:Kardashian siyahi olmadığı halde neden zenci kocası var ??
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ADSIZ CENGO:demek ki onlar senin gibi ırkçı yaklaşmıyorlar olaya
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