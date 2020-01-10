Kim Kardashian, iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı

Dünyaca ünlü ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ordusunun 2020 yılında orduya daha fazla genç kadın alabilmek için reklamlarda Kim Kardashian'ın kalçasını kullanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü yıldız, takipçilerinin yeni yılını iç çamaşırlı pozuyla kutladı.

MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

Instagram hesabında 156 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian'ın, "Biraz geç oldu ama yeni yılınız kutlu olsun" notuyla paylaştığı fotoğraf 3 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Ayrıca, kusursuz makyajı ve fiziğiyle dikkat çeken Kardashian'ın paylaşımına bazı takipçilerinden övgü dolu yorumlar gelirken, bazı takipçileri de sert eleştirilerde bulundu.